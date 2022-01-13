Платформа LEX предоставляет юристам доступ к мировым наработкам в сфере Legal tech

директор ActiveLex Владимир Иванов

Информационно-аналитическая платформа для юристов LEX, разработанная международной корпорацией Wolters Kluwer, учитывает и имплементирует все современные тенденции в сфере Legal tech.

Об этом директор компании ActiveLex Владимир Иванов рассказал в интервью для НВ.

По его словам, компания ActiveLex хотела объединить передовые западные технологии, отечественный контент, многолетний опыт украинских и польских издателей юридической литературы и разработчиков программного обеспечения.

"Изначально мы решили не создавать платформу с нуля, а опереться на современную разработку, заслужившую доверие сотен тысяч пользователей. Таким образом, выбор пал на международную платформу LEX корпорации Wolters Kluwer.", - объяснил Владимир Иванов.

Wolters Kluwer - это не только крупнейшее издательство литературы для профессионалов со 185-летней историей, но и компания-лидер на мировом рынке онлайн-решений для специалистов из разных отраслей с годовой выручкой порядка 5 млрд евро.

В компании почти 20 тыс. сотрудников, которые успешно работают на рынках 180 стран.

"Мы опираемся на опыт не только наших разработчиков и специалистов, но и на опыт команд, работающих сегодня по всему миру в рамках Wolters Kluwer. Это гарантия того, что продукт меняется очень быстро, все современные тенденции учитываются и имплементируются в нем очень быстро", - подчеркнул Владимир Иванов.

Он добавил, что LEX выходит за рамки привычных для украинских пользователей продуктов для юристов. То есть, она предлагает не только "стандартные" функции поиска нормативно-правовых актов, судебных решений, практик Верховного Суда, но и ряд дополнительных "фишек".

"У нас есть множество дополнительных, полезных для юриста "фишек". Например, графически визуализированные процедуры. Это интерактивные схемы, на которых представлены пошаговые решения сотен юридических кейсов", - рассказал директор ActiveLex.

Также в системе есть разделы с ответами на широкий спектр вопросов из юридической практики, комментарии авторитетных юристов, калькуляторы для расчета разных сборов, шаблоны документов, новости.

При этом, команда ActiveLex постоянно поддерживает обратную связь с клиентами, реагирует на их предложения и пожелания максимально оперативно.

"Клиенты помогают нам оптимизировать систему. К примеру, категоризация судебных решений, кардинально улучшившая поиск нужной судебной практики в LEX — это просто прекрасный пример того, как можно оперативно и эффективно повысить качество программного продукта, прислушиваясь к мнению пользователей системы", - подчеркнул он.

Также ActiveLex анализирует и готовит запуск в Украине других продуктов Wolters Kluwer, которые уже используются за рубежом. Например, LEX Hub, который предусматривает консолидацию усилий разработчиков, IT-специалистов, а также пользователей для совместного создания и использования инноваций.

"Мы в восторге от этой идеи, следим за ее успешной реализацией и готовимся внедрять этот успешный опыт в Украине", - рассказал Владимир Иванов.

Для справки: Компания ActiveLex работает в сфере Legal tech с 2017 года. Она эксклюзивно представляет на украинском рынке информационно-аналитическую платформу для юристов LEX, разработанную международной корпорацией Wolters Kluwer - мировым лидером на рынке онлайн-решений для специалистов, который представлен в 120 странах мира.