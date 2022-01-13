Сенат США будет голосовать за санкции против "Северного потока-2"
Сенат США проголосует в четверг за законопроект республиканца Теда Круза о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2" в Европе, хотя ожидается, что он не получит достаточной поддержки для принятия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Голосование за законопроект запланировано на 14:45 (21:45 по Киеву).
В прошлом месяце Круз заключил соглашение с демократами, чтобы получить голосование до 14 января по газопроводу в обмен на отмену блокировки назначений десятков кандидатур на пост послов.
Согласно соглашению, для принятия законопроекта Круза понадобится 60 голосов, что сложно в условиях равного распределения сил в Сенате.
Законопроект Круза вводит санкции против газопровода в течение 15 дней после его принятия, независимо от того, совершит ли Россия новое вторжение в Украину, и позволит Конгрессу США проголосовать за возобновление санкций, если президент откажется от них. Круз сказал, что санкции необходимы немедленно, чтобы остановить проект.
Трубопровод стоимостью в 11 миллиардов долларов, возглавляемый российской государственной газовой компанией "Газпром", может быть одобрен немецкими регуляторами в середине года.
В среду сенатор-демократ Роберт Менендес обнародовал свой законопроект о введении жестких санкций против высших российских правительственных и военных чиновников, а также ключевых банковских учреждений, если Москва вступит в боевые действия против Украины.
Поддержанный Менендесом законопроект предоставляет альтернативу для демократов, поддерживающих санкции в отношении "Северного потока-2", и усложняет принятие законопроекта Круза.
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