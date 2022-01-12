Цены на нефть самые высокие за два месяца из-за низких запасов в США

getty images

Цены на нефть 12 января выросли до самых высоких уровней с момента появления штамма коронавируса Омикрон после данных о самых низких запасах нефти в США с 2018 года.

Об этом сообщает Reuters.

К 18:30 по Киеву цена на нефть Brent выросла на 1,42% до 84,95 доллара за баррель – самой высокой отметки с 1 ноября.

Нефть WTI (West Texas Intermediate) выросла активнее – на 2,02% до 82,86 доллара за баррель.

Главным фактором стало заявление американского регулятора по запасам нефти в США. Так, в первую неделю января они упали до 413,3 млн баррелей, то есть самого низкого уровня за три года. Падение запасов оказалось больше того, которого ожидал рынок, и происходит уже седьмую неделю подряд.

Кроме того, глава Федерального резерва Джером Пауелл отметил краткосрочное влияние "Омикрона" на экономику страны и готовность ФРС к более жесткой монетарной политике. США является самым большим потребителем найти в мире.

На ценовую динамику оказывает влияние, в частности, решение ОПЕК+ постепенно увеличивать предложение нефти на рынке. В то же время страны-экспортеры до сих пор ограничивают поставки на более 3 млн баррелей в сутки.

Напоминаем:

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне перебоев с поставками в Казахстане и Ливии и опасений, связанных со скорым глобальным ростом заражений штаммом Omicron.

Экономическая правда