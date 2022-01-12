Украина в этом году планирует подписать четыре соглашения о свободной торговле
На 2022 год ожидается подписание соглашений о свободной торговле с 4 странами, а также подготовка к подписанию соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС.
Об этом премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в ходе заседания правительства 12 января.
Он отметил, что одним из ключевых акцентов в направлении расширения экспорта является подготовка к подписанию промышленного безвиза с Евросоюзом, а также обновление торговых приложений Соглашения об ассоциации.
Кроме того, запланировано подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом, Канадой, Иорданией. Также в этом году ожидается обновление соглашения с США.
Заключение "промышленного безвиза" признает, что Украина является промышленно развитым государством, где продукция производится в соответствии со стандартами ЕС по качеству и безопасности такой продукции. Договор позволит производителям продукции получать все необходимые сертификаты для экспорта в Украину.
Напоминаем:
Министерство экономики ожидает начала формальных переговоров с ЕС по соглашению о соответствии и приемлемости промышленной продукции в 2022 году.
Согласно первому отчету экспертов миссии ЕС украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, этот этап важен на пути к заключению "промышленного безвиза".
Экономическая правда
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