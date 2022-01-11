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Гривня ослабла к евро: официальный курс

Вторник, 11 января 2022, 19:50
 
ФОТО НБУ

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 11 января на уровне 27,51 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,17 грн (на 11 января – 31,12 гривни).

Напоминаем:

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Экономическая правда

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