Гривня ослабла к евро: официальный курс
Вторник, 11 января 2022, 19:50
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 11 января на уровне 27,51 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,17 грн (на 11 января – 31,12 гривни).
Напоминаем:
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.
Экономическая правда
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