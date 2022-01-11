ЕС заблокирует слияние двух крупнейших судостроителей из-за энергокризиса – FT

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ЕС заблокирует слияние двух крупнейших в мире южнокорейских судостроительных компаний Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering стоимостью 2 млрд долл.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Брюсселе озабочены доминированием на рынке СПГ (сжиженного природного газа), поскольку цены на энергоносители в Европе растут.

"Представители ЕС по вопросам конкуренции готовятся заблокировать слияние двух крупнейших мировых судостроителей в Южной Корее стоимостью 2 миллиарда долларов, впервые с 2019 года Брюссель решил наложить вето.

Источники сообщили Financial Times, что предложенное слияние между Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries будет прекращено как антиконкурентное. Решение, вероятно, будет объявлено на этой неделе", – пишет издание.

Европейская комиссия отказалась от комментариев.

"В ЕС приняли такое решение, поскольку цены на энергоносители в Европе выросли этой зимой, а расходы на транспортировку сжиженного газа в Азии выросли до рекордного уровня - более 300 000 долларов США в день из-за растущего мирового спроса.

Две южнокорейские компании доминируют на рынке производства судов, перевозящих СПГ. Блокировка слияния поможет защитить европейских потребителей от уплаты более высоких цен по СПГ", - пишет FT со ссылкой на источники.

По данным компании Clarksons Research, 2 компании вместе контролируют 60% мирового рынка морских грузоперевозок.

Hyundai Heavy заявил, что ЕС должен безоговорочно одобрить слияние. "Невозможно оценить доминирование на рынке только по доле на рынке судостроения, а структура рынка усложняет монополизацию определенной компании", - отмечают в компании.

В Daewoo Shipbuilding отказались от комментариев.

Экономическая правда