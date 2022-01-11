Кувейт готовится к миру после нефти – будет инвестировать только в "устойчивые" активы

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Кувейт, который обязан своим богатством добыче нефти, будет инвестировать только в устойчивые активы согласно ESG-принципам.

Об этом сообщает Bloomberg.

А именно, Кувейтская инвестиционная администрация поставила своей целью перевести весь свой портфель на активы согласно экологическим, социальным и управленческим принципам. КИА управляет активами в 700 млрд долларов в виде старейшего и третьего крупнейшего суверенного фонда мира.

Такое богатство страна получила благодаря экспорту нефти – промышленности, наиболее загрязняющей планету. Отрасль наполняет бюджет Кувейта на около 90%.

Теперь страна постепенно готовится к миру, в котором нефть не будет играть такую роль, как сегодня. Но в отличие от стран-соседей, также ведущих экспортеров нефти, Кувейт не установил цели по достижению углеродной нейтральности.

Отмечается, что КИА сосредотачивается на экологической составляющей ESG в процессе перехода. Обновленный портфель активов может содержать компании, адаптировавшие свои долгосрочные финансовые риски к проблемам глобального потепления и истощения ресурсов.

По данным издания, на сегодняшний день принципам ESG соответствует около двух третей портфеля фонда.

KIA имеет частицы в портах, аэропортах и системах распределения электроэнергии по всему миру. Администрация руководит Фондом будущих поколений, который должен снижать зависимость страны от нефтяных инвестиций, а также Общим резервным фондом – основным источником бюджетного финансирования правительства.

Экономическая правда