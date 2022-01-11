Энергорегулятор внепланово проверит 13 облэнерго

ФОТО: НКРЭКУ

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 13 операторов систем распределения электрической энергии.

Решения о проведении таких проверок Комиссия приняла 11 января 2022 года.

Основанием для внеплановых выездных проверок послужили многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики, добавили в регуляторе.

Проверки будут проводиться на:

1) АО "ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";

2) ЧАО "ДТЭК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";

3) АО "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ";

4) АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";

5) АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО";

6) ЧАО "РОВНООБЛЭНЕРГО";

7) АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО";

8) ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО";

9) АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО";

10) ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО";

11) АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";

12) АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО";

13) АО "ХАРЬКОВОБЛЕНЭРГО".

"Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители во время взаимоотношений с упомянутыми компаниями – предоставлятелями услуг, есть нарушение ими условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.

Регулятор и дальше будет реагировать на все обращения и жалобы потребителей в случае нарушения их законных прав относительно пользования услугами, предоставляемыми субъектами хозяйствования - лицензиатами", - добавили в НКРЭКУ.

Экономическая правда