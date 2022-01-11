Энергорегулятор внепланово проверит 13 облэнерго
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 13 операторов систем распределения электрической энергии.
Решения о проведении таких проверок Комиссия приняла 11 января 2022 года.
Основанием для внеплановых выездных проверок послужили многочисленные обращения и жалобы потребителей о неудовлетворительном предоставлении услуг в сфере электроэнергетики, добавили в регуляторе.
Проверки будут проводиться на:
1) АО "ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";
2) ЧАО "ДТЭК КИЕВСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";
3) АО "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ";
4) АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ";
5) АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО";
6) ЧАО "РОВНООБЛЭНЕРГО";
7) АО "СУМЫОБЛЭНЕРГО";
8) ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО";
9) АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО";
10) ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО";
11) АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";
12) АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО";
13) АО "ХАРЬКОВОБЛЕНЭРГО".
"Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются потребители во время взаимоотношений с упомянутыми компаниями – предоставлятелями услуг, есть нарушение ими условий присоединения электроустановок заказчиков к сетям систем распределения.
Регулятор и дальше будет реагировать на все обращения и жалобы потребителей в случае нарушения их законных прав относительно пользования услугами, предоставляемыми субъектами хозяйствования - лицензиатами", - добавили в НКРЭКУ.
Экономическая правда
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