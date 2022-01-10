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Суд отменил взыскание с "Укрзализныци" 750 миллионов по долгам Донецкой железной дороги

Понедельник, 10 января 2022, 19:22
 
Soner Kilinc/Anadolu Agency/Getty Images

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу "Укрзализныци" и отменил решение, которыми был удовлетворен иск "Лизинговой компании "Укртранслизинг" к "Укрзализныце" о взыскании 749,2 миллиона гривень задолженности "Донецкой железной дороги".

Об этом сообщает Finbalance.

Верховный Суд передал дело на новое рассмотрение в Хозсуд Донецкой области, который в т.ч. должен разобраться в доводах "Укрзализныци" относительно наличия оснований для применения исковой давности, а также в том, что, как отмечает "Укрзалізниця", акты сверки взаиморасчетов между "Укртранслизингом" и "Донецкой железной дорогой" со стороны последней были подписаны "неуполномоченным лицом".

По данным госреестра, Ринат Ахметов контролирует 52,29% акций "Укртранслизинга". "Укрзализныця" констатировала, что ей принадлежит 47,7% акций "Укртранслизинга".

Напоминаем:

В июне 2020 года "Укрзалізниця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с 2015 года.

Как отмечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив ни единого имущества к уставному капиталу.

В ОРДЛО осталось более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, около 6 тыс. вагонов других владельцев, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

По приблизительным подсчетам, сумма обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн.

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Укрзализныця Донецк железная дорога Ахметов суд

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