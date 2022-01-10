Фонд Гейтса инвестирует 15 миллиардов долларов в экологически чистые технологии

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Фонд Breakthrough Energy Catalyst, поддерживаемый миллиардером Биллом Гейтсом, планирует инвестировать до 15 млрд долларов в проекты экологически чистых технологий в США, ЕС и Великобритании.

Об этом заявил управляющий директор BEC Джона Голдман, пишет Financial Times.

Breakthrough Energy Catalyst, привлекший в 1,5 миллиарда долларов частного капитала от филантропов и компаний, будет инвестировать в четыре ключевые сферы: прямое улавливание воздуха, зеленый водород, авиационное топливо и технологии хранения энергии.

Управляющий директор BEC Джона Голдман заявил Financial Times, что фонд мобилизует до 15 миллиардов долларов, используя инновационные финансовые структуры и партнерские соглашения.

Средства будут предоставляться посредством благотворительных пожертвований, инвестиций в акции и сделок на приобретение продуктов.

Инвестиции от Breakthrough Energy Catalyst получат крупные экологические проекты, которые не могут быть осуществлены без серьезных финансовых вливаний.

Фонд является частью группы Breakthrough Energy, которой положил начало Гейтс в 2015 году.

"Его подразделение Breakthrough Energy Ventures предоставляет венчурный капитал новичкам в сфере зеленых технологий и включает в свое правление и инвесторов других известных основателей бизнеса, таких как Мукеш Амбани, Джефф Безос, Масайоши Сон", - говорится в сообщении.

Экономическая правда