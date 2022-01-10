Из-за Omicron американские компании пересматривают планы по IPO – WSJ

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На фоне распространения в США штамма Omicron компании, готовящиеся к выходу на биржу, вынуждены пересматривать свои планы – некоторые компании откладывают IPO.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на банкиров и осведомленные источники.

"Некоторые компании, начавшие подготовку к первоначальному публичному размещению акций, теперь пересматривают планы празднований в день листинга, а другие вообще откладывают выход на биржу.

В частности, частная инвесткомпания TPG рассчитывала устроить очное празднование своего IPO, но из-за "омикрона" эти планы изменились, и лично ударить в колокол биржи Nasdaq, знаменуя начало торгов акциями компании, на следующей неделе смогут лишь несколько руководителей", - пишет издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что руководители онлайн-банкинга Dave также планировали отправиться в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать его дебют на фондовом рынке 6 января, но были вынуждены изменить планы из-за высокого уровня заражения COVID-19 и остаться в Лос-Анджелесе.

"Nasdaq отправил нам подиум, и мы воспроизвели его в нашей штаб-квартире, где начинали бизнес", – сказал гендиректор компании Джейсон Уилк.

WSJ добавляет, что Нью-Йоркская биржа и биржа Nasdaq по-прежнему позволяют руководителям компаний лично ударить в колокол по случаю IPO.

"Однако в конце декабря NYSE обязала гостей церемоний пройти вакцинацию и сдать негативный тест на коронавирус не позднее 24 часов до запланированного визита.

Nasdaq также усилила свою политику в отношении гостей, снизив срок прохождения ПЦР-теста с 48 до 24 часов. Кроме того, им необходимо предоставить справку о вакцинации", – пишет газета.

Еще одной причиной размышлений относительно планов IPO является волатильность фондового рынка и непредсказуемость результатов IPO, отмечает WSJ.

"Несмотря на рекордный для IPO прошлый год (компании привлекли более 600 млрд долл), многие компании после яркого дебюта на биржах столкнулись с трудностями.

До конца декабря почти две из каждых трех компаний, вышедшие на биржу в 2021 году, торговались ниже цены IPO", - резюмирует WSJ.

Напомним:

В 2021 году около 2850 компаний по всему миру привлекли рекордные 600 млрд долларов на первоначальном публичном размещении акций (IPO).

Экономическая правда