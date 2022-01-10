Цены на нефть выросли на фоне перебоев поставок из Казахстана и Ливии

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Цены на нефть выросли в понедельник на фоне перебоев с поставками в Казахстане и Ливии и опасений, связанных со с быстрым глобальным ростом заражений штаммом Omicron.

Об этом сообщает Reuters.

В 04:06 утра по Гринвичу нефть марки Brent подорожала на 16 центов (0,2%) – до 81,91 долл за баррель.

В то же время нефть WTI подорожала на 0,15 доллара (0,2%) – до 79,05 долл за баррель.

По состоянию на 09:15 по Киеву мартовская нефть Brent торговалась по 81,86 долл за баррель, февральская WTI – по 79,03 долл.

"На прошлой неделе цены на нефть выросли на 5% после того, как протесты в Казахстане нарушили работу железнодорожных путей и нанесли ущерб добыче на главном нефтяном месторождении страны Тенгиз. А ремонт нефтепровода в Ливии снизил добычу до 729 000 баррелей из максимума в 1,3 миллиона баррелей в сутки в прошлом году", - пишет агентство.

Отмечается, что крупнейшее нефтяное предприятие Казахстана Tengizchevroil постепенно наращивает добычу для достижения нормальных показателей на месторождении Тенгиз после того, как в последние дни протесты ограничили добычу там, сообщил в воскресенье оператор Chevron.

В то же время добыча в Ливии, которая сократилась на прошлой неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода на востоке страны, возобновляется. После завершения работ на нефтепроводе производство выросло на 900 тыс баррелей в сутки.

Экономическая правда