США допускают запрет экспорта электроники в РФ в случае вторжения в Украину

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США вместе с союзниками рассматривают возможность наложить эмбарго на поставки электроники и программного обеспечения в РФ в случае ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает издание Associated Press, The New York Times.

А именно, в дополнение к энергетическим санкциям и ограничениям на экспорт потребительских товаров Штаты и союзники рассматривают запрет на продажу в Россию электронных компонентов, программного обеспечения и т.д.

Таким образом, Россия может оказаться рядом с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией как странами, на которые наложены наибольшие торговые санкции.

Это означает значительно ограниченную возможность России импортировать интегральные схемы и продукцию, их содержащую, вследствие доминирования американских технологий на мировом рынке.

Как отмечает NYT, запрет будет касаться не только американских производителей, но и европейских, южнокорейских и других иностранных производителей. Всех, кто использует американские микросхемы или программное обеспечение.

В отличие от Китая Россия не имеет масштабного производства такой продукции. Следовательно, такого технологического эмбарго может распространиться на авиационную электронику, станки, смартфоны, игровые консоли, планшеты и телевизоры. И прежде всего – на критически важную российскую промышленность, в частности, на сектор обороны и гражданской авиации.

Как следствие, это отразится на высокотехнологичных амбициях России в области искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

Напоминаем:

Высокопоставленные чиновники США и России официально начали в понедельник в Женеве свои переговоры по безопасности в рамках ряда дипломатических встреч в Европе на этой неделе, направленных на ослабление напряженности вокруг Украины.

12 января аналогичные переговоры пройдут между Россией и НАТО.

В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.

Экономическая правда