Все разделы
Укр / Рус

В крупнейших транзакциях декабря деньги на компенсацию тарифов и "еПідтримка"

Суббота, 1 января 2022, 14:45

Среди топ-5 крупнейших транзакций декабря 2021 субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах и средства на "еПідтримку" для вакцинированных.

Об этом говориться в системе spending.

Топ 5 транзакций:

  • Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 5 млрд.
  • Оказание помощи в рамках Программы "єПідтримка" - 4,4 млрд
  • Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 2 млрд
  • Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 2 млрд
  • Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 1,6 млрд

Напоминаем:
Ранее Минрегион сообщал, что громады получили из государственного бюджета 22,03 миллиарда гривен субвенции для компенсации разницы в тарифах, направляемых на погашение задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз" Украины.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!