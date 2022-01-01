В крупнейших транзакциях декабря деньги на компенсацию тарифов и "еПідтримка"
Суббота, 1 января 2022, 14:45
Среди топ-5 крупнейших транзакций декабря 2021 субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах и средства на "еПідтримку" для вакцинированных.
Об этом говориться в системе spending.
Топ 5 транзакций:
- Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 5 млрд.
- Оказание помощи в рамках Программы "єПідтримка" - 4,4 млрд
- Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 2 млрд
- Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 2 млрд
- Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 1,6 млрд
Напоминаем:
Ранее Минрегион сообщал, что громады получили из государственного бюджета 22,03 миллиарда гривен субвенции для компенсации разницы в тарифах, направляемых на погашение задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз" Украины.
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