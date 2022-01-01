В крупнейших транзакциях декабря деньги на компенсацию тарифов и "еПідтримка"

Среди топ-5 крупнейших транзакций декабря 2021 субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах и средства на "еПідтримку" для вакцинированных.

Об этом говориться в системе spending.

Топ 5 транзакций:

Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 5 млрд.

Оказание помощи в рамках Программы "єПідтримка" - 4,4 млрд

Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 2 млрд

Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Харьковской обл - 2 млрд

Субвенция для компенсации разницы в тарифах для Донецкой обл – 1,6 млрд

Напоминаем:

Ранее Минрегион сообщал, что громады получили из государственного бюджета 22,03 миллиарда гривен субвенции для компенсации разницы в тарифах, направляемых на погашение задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз" Украины.