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Сенат США отклонил требование Байдена насчет вакцинации работников частных компаний

Четверг, 9 декабря 2021, 09:22

Сенат США, контролируемый демократами, отклонил мандат президента Джо Байдена на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 работников частных предприятий.

Источник: Reuters, "Голос Америки"

Детали: Инициированный республиканцем Майком Брауном законопроект об отмене требования отменяет административные правила, предписываемые предприятиям, где 100 и более работников, требовать вакцинацию или тестирование на коронавирус.

"За" высказались 52 сенатора, "против" – 48. Отмечается, что документ мог быть принят простым большинством в 51 голос. Два демократа присоединились к 50 республиканцам, которые проголосовали "за".

Теперь этот документ переходит в Палату представителей, возглавляемую демократами, которая вряд ли одобрит его, что означает, что мандат останется в силе.

Предыстория:

  • Предполагается, что требование администрации Байдена с 4 января распространялось бы на некоторые категории работников в сфере здравоохранения, федеральных подрядчиков и частные компании с более сотней работников.
  • Ряд штатов с лидерами-республиканцами вместе с несколькими компаниями обжаловали инициативу, считая, что это выходит за рамки полномочий администрации.
  • Месяц назад Федеральный апелляционный суд временно заблокировал инициативу, отметив, что с таким указанием  "серьезные законодательные и конституционные проблемы".

Украинская правда

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США компании коронавирус

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