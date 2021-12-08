Украина, Литва и Грузия создадут общую группу по кибербезопасности

8 декабря во время встречи министр обороны Алексей Резников и Министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас подписали меморандум о сотрудничестве Украины, Литвы и Грузии в сфере кибербезопасности.

Источник: Минобороны

Детали: Грузия этот меморандум подпишет впоследствии.

Отмечается, что этот меморандум страны подтверждает готовность участвовать в деятельности Регионального центра и развивать многонациональный потенциал в вопросах анализа киберугроз.

Целью является создание Группы по анализу киберугроз и определение предпосылок ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.

Страны на оперативном и тактическом уровнях будут обмениваться информацией относительно киберугроз, цифровых экспертиз, уязвимостей безопасности и т.д.

Украинская правда