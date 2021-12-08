Visa будет консультировать банки и бизнес по вопросам криптовалюты

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Платежная система Visa запускает консультационный центр по вопросам криптовалюты для компаний, центральных и коммерческих банков.

Об этом сообщает Reuters.

Такая услуга направлена на банки, пытающиеся увеличить или удержать количество клиентов благодаря предложениям с криптовалютой. Также могут быть заинтересованы центральные банки, рассматривающие работу с цифровыми валютами и ритейлеры, планирующие усиливать работу с NFT.

В частности, новое исследование компании показало, что почти 40% опрошенных владельцев криптовалют планируют в течение года изменить свой банк на тот, который предлагает продукты, связанные с криптовалютой.

Следовательно, Visa будет предлагать услуги своих образовательных учреждений, специализирующихся на криптовалюте, а также позволит клиентам использовать платежную систему Visa в собственных цифровых предложениях. Кроме того, клиенты могут получить помощь в управлении внутренними операциями.

В этом году Visa планирует запустить услуги, позволяющие покупать, продавать и хранить цифровую валюту через своих банковских партнеров.

В то же время, в комментарии Reuters финансовый директор Visa Васант Прабху заявил, что для использования, например, биткоина, как средства платежа, необходима стабильность его котировок.

"Если цена будет колебаться от 60 тысяч до 50 тысяч долларов за несколько часов, продавцу будет очень сложно принять (биткоин) в качестве валюты", – рассказал он. Прабху добавил, что не знает, станут ли когда-нибудь криптовалюты платежным средством. В то же время, он добавил, что это возможно для цифровых валют, привязанных к реальным активам.

Экономическая правда