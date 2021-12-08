Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина

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Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, подозреваемого в закупке угля из оккупированных территорий.

Детали: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда от 25 ноября, обнародованное в Едином госреестре судебных решений 7 декабря

Дословно из постановления: "Ходатайство удовлетворить. Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Указывается, что постановление действует в течение 6 месяцев с даты принятия.

В тексте постановления не указано имя подозреваемого, но сообщается, что 2 декабря 2014 года он вступил в должность министра энергетики и угольной промышленности Украины.

Также указано, что Демчишину направляли уведомление о подозрении через жилищно-эксплуатационную организацию по месту жительства, через вручение сообщения взрослому родственнику, а также почтовой связью на последние известные адреса регистрации и проживания.

Кроме того, подозреваемого 4 раза вызывали на допрос к следователю, но он не пришел.

Демчишин занимал должность министра энергетики с декабря 2014 по апрель 2016 года.

Предыстория:

12 ноября правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации (ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК).

Украинская правда