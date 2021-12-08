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YouTube будет платить в Украине за видео в Shorts: можно зарабатывать от 100 до 10 тысяч долларов в месяц

Среда, 8 декабря 2021, 14:50
 
unsplash

Видеохостинг YouTube запускает в Украине программу YouTube Shorts Fund - компания, начиная с декабря, будет поощрять вклад авторов и артистов, которые создают креативные и уникальные короткие видео.

Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

"Фонд в размере 100 миллионов долларов США был впервые представлен еще в мае и уже доступен на многих рынках по всему миру.

Запуск в Украине стал очередным шагом для реализации долгосрочного плана монетизации для Shorts", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в программе YouTube Shorts Fund, авторы должны соответствовать следующим критериям:

За последние 180 дней на канале должно быть загружено хотя бы одно короткое видео, отвечающее требованиям.

  • Каналы должны соответствовать Правилам сообщества YouTube, правилам авторского права и правилам монетизации.
  • Каналы, загружающие видео с водяными знаками или логотипами сторонних социальных сетей, неоригинальные видео (например, неотредактированные клипы из фильмов или телешоу) или видео, повторно загруженные с каналов других авторов, не будут допущены.
  • Для участия в программе не обязательно, чтобы каналы участвовали в программе монетизации на YouTube.
  • Авторы должны быть старше возраста совершеннолетия в своей стране/регионе (в случае, если авторам от 13 до 17 лет, их родители или опекуны должны принять условия получения бонуса от имени участника).

В Google Украина добавляют, что в рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требования каналы могут зарабатывать от 100 до 10000 долларов США ежемесячно, суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождение аудитории.

"YouTube планирует расширить приложение еще на большее количество стран в ближайшие месяцы", - добавили в компании.

За последние три года YouTube выплатил авторам, артистам и медиа-компаниям более 30 миллиардов долларов США.

Экономическая правда

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YouTube Google Украина

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