Стоимость Bitcoin поднялась выше 50 тысяч долларов после обвала на выходных
Вторник, 7 декабря 2021, 18:30
Стоимость биткоина снова поднялась выше 50 тысяч долларов после падения на 22% в прошлую субботу.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что биткоин и другие криптовалюты в эти выходные упали в цене на фоне настроений по рисковости инвестиций в альтернативные валюты.
"Это произошло тогда, когда резкая инфляция вынуждает центробанки усиливать монетарную политику", – пишет агентство.
По состоянию на 17:30 по киевскому времени 7 декабря Bitcoin торговался на отметке 51 617 долл, свидетельствуют данные Coindesk.
Напомним:
Стоимость Bitcoin в ночь с пятницы на субботу снизилась с 57,4 тысячи долларов до 42,8 тысячи.
Экономическая правда
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