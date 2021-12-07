Стоимость Bitcoin поднялась выше 50 тысяч долларов после обвала на выходных

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Стоимость биткоина снова поднялась выше 50 тысяч долларов после падения на 22% в прошлую субботу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что биткоин и другие криптовалюты в эти выходные упали в цене на фоне настроений по рисковости инвестиций в альтернативные валюты.

"Это произошло тогда, когда резкая инфляция вынуждает центробанки усиливать монетарную политику", – пишет агентство.

По состоянию на 17:30 по киевскому времени 7 декабря Bitcoin торговался на отметке 51 617 долл, свидетельствуют данные Coindesk.

COINDESK

Напомним:

Стоимость Bitcoin в ночь с пятницы на субботу снизилась с 57,4 тысячи долларов до 42,8 тысячи.

Экономическая правда