На госпитализацию пациентов с COVID-19 потратят на 5 миллиардов больше плана

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До конца года объем бюджетных расходов на лечение пациентов с COVID-19 на стационаре в 2021 году составит около 14,8 млрд грн вместо 9 млрд грн, которые были заложены в начале года. По состоянию на ноябрь месяц уже потрачено 10,2 млрд грн.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Национальной службы здоровья Украины.

В начале этого года Минздрав для обеспечения реализации пакетов медгарантий для больных COVID-19 в бюджетном паспорте предусмотрел 9 млрд грн.

Средства планировалось потратить для около 258 тыс госпитализированных лиц с коронавирусом.

"В НСЗУ сообщили, что в 2021 году после внесенных изменений в бюджет по этому направлению ожидаемый объем расходов составляет 14,8 млрд грн, а количество пациентов, воспользовавшихся этим пакетом медгарантий, по состоянию на ноябрь составляет 471 тыс человек.

То есть почти вдвое больше человек, чем было запланировано в начале года", - говорится в сообщении.

По состоянию на ноябрь по направлению расходов на мадгарантии для пациентов с COVID-19 уже было потрачено 10,2 млрд грн.

"Средства реализуются НСЗУ по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на 2021 год, содержащей направление расходов на лечение больных COVID-19 на стационаре.

В показателях бюджетной программы заложено, что расходы на лечение одного больного COVID-19 на стационаре в 2021 году составляют в среднем 35 тыс грн", - добавляют в StateWatch.

По расчетам аналитиков StateWatch, в текущем году средняя стоимость полного курса вакцинации для одного человека составляет около 552 грн.

По данным Минздрава, 91,1% госпитализированных были невакцинированы ни одной дозой. Оцененный Национальной академией наук Украины (НАНУ) расчетный уровень эффективности использованных в Украине вакцин составляет 87% при полной вакцинации и 67% при вакцинации одной дозой двудозной вакцины.

В то же время уровень защиты от реанимирования (основного звена расхода средств, предусмотренных на лечение) и возникновения осложнений превышает 95% при полной вакцинации независимо от производителя и типа вакцины.

В StateWatch заявили о необходимости правительства перераспределить средства госбюджета для обеспечения уровня вакцинации населения Украины не менее 70%.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения уже израсходовало 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения Украины от COVID-19 в 2021 году по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" .

Экономическая правда