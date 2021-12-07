Все разделы
Укр / Рус

В ЕС авиаперевозки упали на 73%, больше всего пострадали Словения, Словакия и Хорватия

Вторник, 7 декабря 2021, 13:20
 
getty images

В 2020 году общее количество пассажиров, путешествовавших воздушным транспортом в ЕС, составило 277 миллионов, что на 73% меньше по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Во избежание распространения COVID-19 страны мира с начала 2020 года приняли различные ограничительные меры, из-за которых серьезно пострадала отрасль воздушного транспорта.

Все страны-члены ЕС зафиксировали значительное падение в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольшее падение наблюдалось в Словении (-83%), за ним следуют Словакия и Хорватия (обе -82%).

Среди других государств-членов 20 зафиксировали снижение на 70% или более за тот же период. Оставшиеся четыре страны-члены зарегистрировали падение более чем на 65%, причем наименьшее снижение наблюдается в Люксембурге (-67%).

Пассажирские перевозки за пределами ЕС составили 45% от общей авиаперевозки пассажиров в 2020 году. Кроме того, перевозки внутри ЕС составили 33%, а национальные – 22%. По сравнению с 2019 годом доля перевозок за пределами ЕС и внутри ЕС в 2020 году уменьшилась на 6 и 1 процентный пункт.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕС авиаперевозки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, США и Британии в ответ на санкции 6 декабря 2021, 13:57
Запрет дизельных авто к 2035 году может стоить 300 тысяч рабочих мест 6 декабря 2021, 12:35
Европейский центробанк обновит дизайн банкнот евро 6 декабря 2021, 11:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!