Коррупция и пандемия: Минэкономики назвало главные риски для Украины
В консенсус-прогнозе Минэкономики названы главные риски для украинской экономики, а также ухудшен прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы.
Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономики.
В первую очередь, аналитики подчеркнули риски, связанные с пандемией COVID-19. Именно возникновение новой волны определено главенствующим риском для развития рынков как внешних, так и внутренних. По десятибалльной шкале его оценивают в 8 баллов в этом году и в 7 баллов – в следующем года.
"В дальнейшем на 2023-2024 годы оценки для данных рисков из года в год существенно уменьшаются, что свидетельствует о том, что большинство экспертов склоняется к мнению возможного преодоления пандемии в ближайший период", - отметят в прогнозе.
Единственным внутренним риском, высокие оценки которого не изменяются на протяжении последних лет, является "Сохранение высокого уровня коррупции", которое занимает первенство среди высоких интегральных оценок: 10 в 2021 году и 9 в 2022 году, хотя его оценка с годами ослабляется.
Среди самых больших рисков определено усиление гибридных угроз национальной безопасности со стороны РФ. Его оценка постепенно растет с 7 в 2021 году до максимальной отметки в 10 баллов в 2024 году.
Следующим риском является существенный рост цен на мировых энергетических рынках, которые эксперты оценили в 9 баллов следующего года и 7 – в 2023-2024 годах.
Также в Минэкономики определяют возможное сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков и оценивают его в 8 баллов в течение 2021-2022 годов с уменьшением до 6 в 2024 году.
Недостаточно быстрое проведение реформ экспертная команда оценила в 8 баллов в течение 2021 – 2022 годов и в 7 на 2023 – 2024 годы.
Интересно, что аналитики оценили риск значительного повышения цен на коммунальные тарифы в 8 баллов уже в следующем году. В 2021, 2023 и 2024 годах оценка не превышает 5 баллов.
Также в консенсус-прогнозе добавили риск дефицита средств в экономике, что будет тормозить развитие для восстановления экономической активности. Его оценили в 8 баллов на протяжении 2021 – 2023 годов и в 7 баллов до 2024 года.
Риски, связанные с ограничением или прекращением транзита газа РФ через Украину, эксперты оценили сдержанно – от 2 до 7 баллов в 2022-2024 годы. Это может быть связано с тем, что Газпром будет гарантированно оплачивать объемы законтрактованного транзита до 2024 года включительно, независимо от его физических объемов.
Относительно макропрогноза оценки роста ВВП на 2021 и 2022 годы несколько ухудшились. В таблице приведены данные по ВВП, инфляции и безработице.
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Показатель/Период
|Консенсус- прогноз
(на октябрь)
|Прогноз МВФ
(на октябрь)
|Мировой банк
(на октябрь)
|ЕБРР
(на ноябрь)
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|ВВП
|номинальний, млрд грн
|5 118,3
|5 792,5
|х
|х
|х
|х
|% реального изменения
|3,4
|3,6
|3,5
|3,6
|3,8
|3,5
|3,5
|3,5
|Инфляция, %
|середняя за год
|109,4
|108,0
|109,5
|107,1
|х
|х
|х
|х
|декабрь к декабрю прошлого года
|110,6
|106,5
|110,2
|106,0
|105,0
|105,0
|х
|х
|Уровень безработицы,
в % к рабочей силе в возрасте 15–70 лет
|9,4
|9,0
|9,7
|8,7
|х
|х
|х
|х
Кроме того, согласно консенсусу-прогнозу в 2023-2024 годах реальный ВВП Украины будет расти на 3,4% и 4% соответственно. Инфляцию оценивают в 6,7 и 6%.
Экономическая правда
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