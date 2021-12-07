Коррупция и пандемия: Минэкономики назвало главные риски для Украины

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В консенсус-прогнозе Минэкономики названы главные риски для украинской экономики, а также ухудшен прогноз роста ВВП на 2021 и 2022 годы.

Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

В первую очередь, аналитики подчеркнули риски, связанные с пандемией COVID-19. Именно возникновение новой волны определено главенствующим риском для развития рынков как внешних, так и внутренних. По десятибалльной шкале его оценивают в 8 баллов в этом году и в 7 баллов – в следующем года.

"В дальнейшем на 2023-2024 годы оценки для данных рисков из года в год существенно уменьшаются, что свидетельствует о том, что большинство экспертов склоняется к мнению возможного преодоления пандемии в ближайший период", - отметят в прогнозе.

Единственным внутренним риском, высокие оценки которого не изменяются на протяжении последних лет, является "Сохранение высокого уровня коррупции", которое занимает первенство среди высоких интегральных оценок: 10 в 2021 году и 9 в 2022 году, хотя его оценка с годами ослабляется.

Среди самых больших рисков определено усиление гибридных угроз национальной безопасности со стороны РФ. Его оценка постепенно растет с 7 в 2021 году до максимальной отметки в 10 баллов в 2024 году.

Следующим риском является существенный рост цен на мировых энергетических рынках, которые эксперты оценили в 9 баллов следующего года и 7 – в 2023-2024 годах.

Также в Минэкономики определяют возможное сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков и оценивают его в 8 баллов в течение 2021-2022 годов с уменьшением до 6 в 2024 году.

Недостаточно быстрое проведение реформ экспертная команда оценила в 8 баллов в течение 2021 – 2022 годов и в 7 на 2023 – 2024 годы.

Интересно, что аналитики оценили риск значительного повышения цен на коммунальные тарифы в 8 баллов уже в следующем году. В 2021, 2023 и 2024 годах оценка не превышает 5 баллов.

Также в консенсус-прогнозе добавили риск дефицита средств в экономике, что будет тормозить развитие для восстановления экономической активности. Его оценили в 8 баллов на протяжении 2021 – 2023 годов и в 7 баллов до 2024 года.

Риски, связанные с ограничением или прекращением транзита газа РФ через Украину, эксперты оценили сдержанно – от 2 до 7 баллов в 2022-2024 годы. Это может быть связано с тем, что Газпром будет гарантированно оплачивать объемы законтрактованного транзита до 2024 года включительно, независимо от его физических объемов.

Относительно макропрогноза оценки роста ВВП на 2021 и 2022 годы несколько ухудшились. В таблице приведены данные по ВВП, инфляции и безработице.

Показатель/Период Консенсус- прогноз

(на октябрь) Прогноз МВФ

(на октябрь) Мировой банк

(на октябрь) ЕБРР

(на ноябрь) 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 ВВП номинальний, млрд грн 5 118,3 5 792,5 х х х х % реального изменения 3,4 3,6 3,5 3,6 3,8 3,5 3,5 3,5 Инфляция, % середняя за год 109,4 108,0 109,5 107,1 х х х х декабрь к декабрю прошлого года 110,6 106,5 110,2 106,0 105,0 105,0 х х Уровень безработицы,

в % к рабочей силе в возрасте 15–70 лет 9,4 9,0 9,7 8,7 х х х х

Кроме того, согласно консенсусу-прогнозу в 2023-2024 годах реальный ВВП Украины будет расти на 3,4% и 4% соответственно. Инфляцию оценивают в 6,7 и 6%.

Экономическая правда