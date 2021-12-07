Минобороны потратило миллиард на новые арсеналы и "провалило" строительство – СМИ

bihus.info

По информации издания Bihus.Info, строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии, начатое 4 года назад и которое должно было завершиться к концу 2021-го, провалилось.

Источник: Bihus.Info

Детали: На месте обещанных арсеналов сейчас только недостроенные "коробочки", ржавая арматура и "утопленный бетон". Судьбу миллиарда гривен, перечисленного Министерством обороны двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м – после ряда пожаров и взрывов в воинских частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях к концу 2021 года должны были построить 136 хранилищ.

bihus.info

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее – "СУСА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторую – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд", которая на тот момент была настоящим строительным гигантом и получала значительные заказы на строительство как жилых домов, так и крупных инфраструктурных объектов типа хранилища ядерного топлива в Чернобыле.

bihus.info

Около 100 млн. грн. авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн. грн. на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы.

Впрочем, уже в начале 2019-го заказчик подал в суд обоих подрядчиков. МОУ утверждало, что строители срывают календарный план работ на всех объектах, поэтому должны быть оштрафованы. Подрядчики обвиняли в срыве строительства военных: они якобы долго не могли подготовить площадки под строительство – разминировать территрию и вырубить лес (сам подрядчик не может самостоятельно выполнять эти работы в воинских частях).

Министерство суд проиграло. Но уже осенью оказалось, что вовремя выполнить работы не выходит, а в первых числах октября вообще прекратилось строительство 2-х из 3-х арсеналов. Интересно, что это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства по участию топ-менеджмента "Укрбудум в коррупционной сделке с квартирами Нацгвардии.

Подозрения один за другим получали топы "Укрбуда", в частности летом – еще один помощник Микитася и брат Андрея Якусевича Сергей, а 2 октября – и сам Микитась, специализированная антикоррупционная прокуратура тогда заявила – хочет посадить Микитася под арест с альтернативой в 300 млн грн залога – и на следующий же день строительные работы на арсеналах прекратились.

Поэтому через неделю военное руководство, проектировщики и Якусевич собрались на совещание, в ходе которого пытались решить вопросы со строительством, деньгами и отчётом за них. Согласно протоколу совещания, Якусевич заявил, что достроит объекты при выплате новых авансов, а за старые отчитаться не может – потому что изменения в проект, которые пришлось вносить по ходу строительства, до сих пор не прошли все бюрократические круги оформления.

Военные же ответили, что выдавать новых авансов не будут, потому что подписка и так достигла 80% стоимости первой очереди на все три объекта, а подрядчики при этом самовольно распоряжаются деньгами, опрокидывая их между объектами без согласования с заказчиком, из-за чего строительство, по сути, происходит на 1 арсенале из 3.

На совещании согласовали, что подрядчик должен продолжать строить, срок сдачи очереди сдвинут, срок отчета за старые авансы тоже, но новые выдадут только после отчета за предыдущие.

Однако, несмотря на согласие, строительство на двух арсеналах не возобновилось, более того – оно прекратилось и на третьем. Весной 2020 года в процесс включился Генштаб, на арсеналах устроили проверку.

Оказалось, что самая плохая ситуация в Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента, один из которых – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет.

В Богдановке, которую должна была строить "СУСА" Якусевича – не намного лучше. Из 10 хранилищ – готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей), еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, но армирование выполнено с браком и уже деформировано, кое-где фундамент или гидроизоляция утоплены в воде, из 20 км противопожарных водопроводов выкопали всего 500 м.

Больше всего надежд вселяла Цвитоха (тоже " СУСА "), ведь именно сюда, по словам военных, подрядчики якобы опрокинули все авансированные деньги. Однако вместо 15 готовых хранилищ здесь нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется.

Каждая сторона конфликта имеет собственную версию: заказчик считает, что строители самовольно покинули объекты, поэтому с ними разорвали контракты и перестали пускать на арсеналы, а Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски.

Так или иначе, заказчик с подрядчиками окончательно разругались и пошли разрешать спор в судебном порядке.

МОУ требует вернуть авансы, Якусевич доказывает, что все и так ушло в строительство. По делам по объектам " СУСА " проводят экспертизы. Судебная волокита длится уже два года и все это время строительство первой очереди заморожено. Сколько еще времени займут суды – непонятно, однако чем бы они ни кончились – вероятнее всего, это никак не решит проблему ни со строительством, ни с деньгами.

Это понимают и в самом Министерстве: по данным внутренних аудиторов, имущественное состояние подрядчиков не сопоставимо с их обязательствами по контрактам.

Так, ООО "Укрбудмонтаж", согласно данным финансовой отчетности, по состоянию на конец 2020-го имел на счетах около 6 млн. грн, большую – но многолетнюю и, следовательно, скорее, безнадежную дебиторскую задолженность, и вообще никаких активов, которые могли бы погасить 300 миллионов заявленного МОУ долга.

Кроме того, за эти годы у компании сменился владелец – жену Микитася вывели из перечня учредителей еще в 2019-м, сейчас фирмой управляет КУА в интересах венчурного фонда. Это значит, что конечный бенефициарный владелец неизвестен, а значит, у кого требовать деньги по факту – непонятно.

У "СУСА" ситуация еще более интересная. В марте компанию отвели в санацию на 10 лет. Фирма признала долгов почти на 2 млрд грн и хочет отдавать их до 2031-го. При этом долг почти в 600 млн грн перед МОУ – даже не первый в очереди. Суды пока еще решают, разрешать ли "СУСА" санацию.

Если его согласуют, то МОУ, даже выиграв суды за авансы, вряд ли сможет взыскать средства до 2031 года.

Так или иначе, судя по финансовому состоянию компании, шансы "сбить" долг все равно призрачны. Согласно данным отчетности, по состоянию на конец 2020-го " СУСА" при долгах в 2 млрд грн – имела всего 1,3 млрд грн. запасов непонятного качества (даже в случае продажи – запасы продаются обычно ниже балансовой стоимости). Живыми же деньгами – только 63 млн. грн.

Так что первая очередь сейчас заморожена. Над второй и третьей уже работают новые подрядчики, получившие авансы и начавшие работы на двоих из трех арсеналов.

Впрочем, теперь сроки сдачи сдвинулись еще на два года.