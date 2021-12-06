ARX и ARX life присвоен самый высокий рейтинг финансовой устойчивости ua AAA.

ARX life

24 ноября 2021 года рейтинговый комитет РА "Стандарт-Рейтинг" принял решение о присвоении кредитного рейтинга/рейтинга финансовой устойчивости (надежности) страховщикам ARX и ARX life по национальной шкале на уровне ua AAA.

Это самый высокий рейтинг из возможных. Страховщик с рейтингом uaААА характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками.

Решение о присвоении рейтинга было принято на основании анализа основных показателей компаний ARX и ARX life:

1) Компании являются крупнейшими игроками рынка, характеризуются хорошей рентабельностью и высоким уровнем собственного капитала

2) Компании сформировали высокий запас ликвидных активов высокого качества для обеспечения бесперебойной деятельности

3) Компании ведут консервативную политику управления активами.

4) Оба страховщика соблюдают нормативы платежеспособности и достаточности капитала, нормативы рисковости операций и нормативы качества активов.

5) Основной собственник ARX и ARX life – Fairfax Financial Holdings Limited – является холдинговой компанией, которая через свои дочерние компании занимается преимущественно страхованием от несчастных случаев, страхованием имущества и управлением инвестициями. Акции Fairfax котируются на фондовой бирже Торонто. По мнению Агентства, основной акционер компаний способен обеспечить Страховщику беспрецедентно высокий (наивысший из возможных) уровень внешней поддержки.

6) Присутствие ЕБРР в составе акционеров Компании также является значительным положительным фактором, поскольку у ЕБРР есть не только значительный опыт работы в Украине, но и высокий уровень экспертизы в украинском финансовом секторе.

За 9 месяцев 2021 сумма собранных премий ARX, компании рискового страхования, составила более 2,5 млрд грн, что на 30 % больше, чем за аналогичный период в 2020 году. За 9 месяцев компания ARX выплатила своим клиентам более 942 млн грн, что на 29 % больше, чем год назад.

Сумма собранных премий компании страхования жизни ARX Life составила 192,7 млн гривен, что на 23% больше, чем в прошлом году. Сумма выплат составила 37,4 млн грн.