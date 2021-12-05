В стартапе Reface массовое сокращение и нехватку средств — СМИ

LVIV1256.COM

По сообщению издания DOU, в стартапе Reface, позволяющем пользователям изменять лицо в видео увольняют сразу 70 специалистов, чтобы произвести оптимизацию.

Об этом говорится материале.

"Три сотрудника Reface на условиях анонимности сообщили нам, что у компании были сокращения. Один указал, что в список на увольнение попали 70 человек, другой сотрудник отметил, что таких было 120", - говорится в статье.

Также издание отмечает со ссылкой на источники, близкие к Reface, что

в начале 2021 года компания получила 5,5 млн долл инвестиций и не сделала ни одной из задач согласно этим раундам. Поэтому учредители пытались получить еще деньги, но все фонды отказали (из-за очень низких продуктовых показателей). "Таким образом, у компании сейчас очень мало денег", – резюмируют там.

В самой компании отметили, что за 2021 год Reface нанял 180 человек, а команда выросла в 5 раз, до 250 человек.

"Для того чтобы усилить новые направления и сбалансировать джуниоров и сениоров, мы приняли решение оптимизировать команду. В последнее время Reface сократил 18% сотрудников, реорганизуя их в смежные компании из нашей экосистемы. На этом оптимизация завершена", – говорится в сообщении.

Читайте также: Подмена лица как бизнес: история украинского приложения, которое обошло TikTok и попало в топ AppStore