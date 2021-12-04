Шмигаль считает, что на большом количестве госпредприятий есть постоянные злоупотребления

ФОТО НБУ

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что большое количество госпредприятий является источником постоянных злоупотреблений.

Об этом говорится на его Facebook странице.

"В Украине существует более 3 тысяч государственных предприятий, большое количество из которых является источником постоянных злоупотреблений, - говорится в заявлении. Поэтому, по его словам, приватизация призвана уменьшить роль государства в экономике.

Напоминаем:

Согласно данным Минэкономики, государство владеет 3331 госпредприятиями (на 1 предприятие меньше по сравнению с 3332 на конец первого квартала 2021 года). Общая средняя численность штатных работников составляет 697 тысяч (количество работников увеличилось на 13 тысяч человек с 684 тысяч на конец первого квартала 2021 года).

1404 предприятия (42% от общего количества госпредприятий) работают по сравнению с 1369 работающими на конец первого квартала. Около 1476 госпредприятий (44%) не работают. По остальным 451 госпредприятиям (14%) информация отсутствует. Среди работающих 832 предприятия прибыльны, что составляет 25% от общего количества госпредприятий.