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Укрэнерго получит четырех членов наблюдательного совета

Пятница, 3 декабря 2021, 16:35
 
getty images

Кабинет Министров согласовал победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1580 от 2 декабря.

В целом наблюдательный совет Укрэнерго состоит из 7 человек, из которых четверо – независимые члены, а трое – представители государства. Для утверждения такого состава НР Министерство энергетики должно издать соответствующий приказ.

Так, на должности независимых членов было согласовано:

  • Андреасена Педера Остермарка, до этого занимавшего должность независимого члена наблюдательного совета Укрэнерго, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;
  • Доббени Даниэля, президента нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;
  • Остоича Деяна, специалиста по энергетике во Всемирном банке и представителя СБ в Украине
  • Пионковски Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польского энергорегулятора).

Также правительство отменило как нереализованное решение по согласованию Дмитрия Олефира представителем государства в наблюдательном совете Укрэнерго.

Напоминаем:

Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.

Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.

Экономическая правда



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Укрэнерго

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