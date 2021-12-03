Укрэнерго получит четырех членов наблюдательного совета
Кабинет Министров согласовал победителей конкурса на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".
Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1580 от 2 декабря.
В целом наблюдательный совет Укрэнерго состоит из 7 человек, из которых четверо – независимые члены, а трое – представители государства. Для утверждения такого состава НР Министерство энергетики должно издать соответствующий приказ.
Так, на должности независимых членов было согласовано:
- Андреасена Педера Остермарка, до этого занимавшего должность независимого члена наблюдательного совета Укрэнерго, президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;
- Доббени Даниэля, президента нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;
- Остоича Деяна, специалиста по энергетике во Всемирном банке и представителя СБ в Украине
- Пионковски Романа, генерального директора Energa-Operator SA (польского энергорегулятора).
Также правительство отменило как нереализованное решение по согласованию Дмитрия Олефира представителем государства в наблюдательном совете Укрэнерго.
Напоминаем:
Срок полномочий действующих членов наблюдательного совета "Укрэнерго" истек в октябре 2021 года.
Украина пообещала МВФ обеспечить, в частности, полноценную работу наблюдательного совета "Укрэнерго" до конца декабря 2021 года.
Экономическая правда
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