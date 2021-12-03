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Арахамия о заявлениях Венедиктовой по делам на бизнес Ахметова: "Политический месседж"

Пятница, 3 декабря 2021, 14:25
 
фото: слуга народа

Глава фракции "Слуга народа" назвал заявления генеральной прокурорки Ирины Венедиктовой о 200 уголовных производствах против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым, политическими и странными.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах Рады

Прямая речь Арахамии: "Меня удивило лично такое заявление.

Мне кажется, что не нужно генеральному прокурору заниматься политикой.

Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться, это любого человека или предприятия касается, нужно отчитываться о работе по этим производствам, а не какие-то предыдущие, что это…

Я не юрист, чтобы квалифицировать это, но я считаю это политическим месседжем. Это мое личное мнение, это удивительный месседж".

Предыстория: Венедиктова намекнула, что в ее ведомстве есть более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ахметовым.

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Рада прокуратура Ахметов

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