В Киевской области разоблачили незаконную добычу 500 тысяч тонн песка на 100 миллионов
В Киевской области разоблачили незаконную добычу песка на 100 млн грн - ориентировочный объем незаконно добытого песка составляет более 500 тыс тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по незаконной добыче полезных ископаемых. Полицейские установили, что организованная преступная группа на протяжении незаконно добывала песок из водоема каскада озер на территории Фастовского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании определения суда следователи Нацполиции и оперативники управления стратегических расследований в Киевской области провели осмотр земельных участков, на которых осуществлялась несанкционированная добыча песка.
"Правоохранители изъяли четыре земснаряда, грузовые автомобили и экскаваторы. Кроме того, правоохранители обнаружили документы и печати, которые использовались для их составления. Следственные действия происходили с участием прокуроров Офиса генерального прокурора", - добавили в ведомстве.
Ориентировочный объем незаконно добываемого песка составляет более 500 тысяч тонн. Сумма ущерба, нанесенная государству, составляет 100 миллионов гривен.
"Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) и ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ продолжается. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - резюмировали в Наполлиции.
Экономическая правда
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