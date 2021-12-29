АМКУ оштрафовал компании группы Бахматюка на 10 миллионов: в чем причина

Олег Бахматюк фото: укрлендфарминг

Антимонопольный комитет оштрафовал компании группы "Авангард" Олега Бахматюка на 10,7 млн ​​грн за концентрации без разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В регуляторе заявили, что завершили рассмотрение дела о 18 нарушениях законодательства о защите экономической конкуренции.

"Комитет выявил эти нарушения в процессе исследования общегосударственного рынка куриных яиц в скорлупе. С начала расследования велось в рамках четырех отдельных дел.

В частности, АМКУ установил, что в течение 2018-2019 годов одна из компаний группы "Авангард" - ННПК "ИНТЕРБИЗНЕС" увеличила количество филиалов за счет субаренды активов шести птицефабрик. При рассмотрении этих дел Комитетом дополнительно были выявлены факты приобретения в субаренду еще трех птицефабрик", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее количество выявленных нарушений составило 18, добавляют в Комитете.

"Поскольку все дела имели одинаковую квалификацию нарушений, связанность ответчиков отношениями контроля и одинаковые схемы приобретения контроля, они были объединены в одно.

Схема приобретения контроля над предприятиями выглядела следующим образом: отдельные малоизвестные и мелкие субъекты хозяйствования, входившие в состав группы компаний "Авангард" и не занимавшиеся производством куриных яиц, брали аренду птицефабрики и сразу передавали эти активы в субаренду ННПК "ИНТЕРБИЗНЕС" своей группы, производящей и реализующей куриные яйца, в том числе и на внешние рынки. На приобретенных активах ННПК "ИНТЕРБИЗНЕС" сразу начал производство", - добавили в регуляторе.

В АМКУ заявляют, что фактическое использование ННПК "ИНТЕРБИЗНЕС" взятых в субаренду птицефабрик привело к увеличению доли группы компаний "Авангард" на рынке яиц куриных в скорлупе на 2,89% в 2018 году, на 8,73% - в 2019 году и на 9% - в 2020 году.

"Соответственно, доля группы компаний "Авангард" на рынке первичной реализации яиц куриных в скорлупе в 2020 году составила 39,93%, что превышает определенный в части второй статьи 12 ЗУ "О защите экономической конкуренции" порог - 35%, - отметили в АМКУ.

На нарушителей наложен штраф в совокупном размере 10 710 000 грн.

"29 декабря 2021 года на заседании Комитета при рассмотрении дела представитель ответчиков признал факт совершения указанных нарушений", - резюмировали в Комитете.

Экономическая правда