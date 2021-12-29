Кабмин назначил 2 новых членов энергорегулятора

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Кабмин назначил на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александра Формагея и Константина Ущаповского.

Такое решение было принято на заседании 29 декабря.

На двух конкурсных отборах на вакантные должности членов НКРЭКУ получили самый высокий рейтинг и прошли необходимые проверки 4 кандидата: Константин Ущаповский и Руслан Машляковский на первом конкурсе; Александр Формагей и Александр Косянчук – на втором.

Члены правительства во время голосования на заседании Кабмина поддержали кандидатуры Формагея и Ущаповского.

Формагей в 2018-2019 годах был членом НКРЭКУ, до последнего времени работал в "Укргидроэнерго".

Константин Ущаповский – бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" в 2014-2015 годах.

Конкурсы проводили после ротации в 2020 году членов НКРЭКУ Елены Антоновой и в 2021 году Оксаны Кривенко.

Следующий плановый конкурс будет в 2023 году.

Напомним:

В июне 2020 года Кабмин определил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В декабре 2019 года народные депутаты приняли закон, которым привели деятельность тарифного регулятора в соответствии с Конституцией - НКРЭКУ получила специальный статус при Кабмине и дополнительные контрольные функции.

По новому закону, Нацкомиссия потеряла статус независимого государственного коллегиального органа. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом при Кабмине.

Право назначать членов комиссии передано от президента в Кабинет министров. Правительство должно создать конкурсную комиссию из пяти человек, трое из которых от профильного комитета Рады, и по одному - от Минэкоэнерго и Минрегиона.

В случае неправомочности регулятора (отсутствия кворума), Кабмин получил право назначать членов комиссии на срок до трех месяцев.

Регулятор также сделали подотчетным парламенту. Ежегодно до 1 июня комиссия должна отчитываться перед Радой о своей деятельности за предыдущий год.

Экономическая правда