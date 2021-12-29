Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов

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CEO Tesla Илон Маск продал еще 934 090 акций компании Tesla и использовал опционы на покупку 1,6 млн акций.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство добавляет, что эти опционы были последними с транша на 22,8 млн акций, срок которого истекает в августе следующего года. Маск продал почти 1 млн акций за 1,02 млрд долл для уплаты налогов.

С учетом последнего пакета он избавился от 15,6 млн акций примерно на 16,4 млрд долл, посчитал Bloomberg.

Таким образом, Маск приблизился к цели продать 10% своей доли в компании. По оценке издания, для этого миллиардеру нужно довести количество проданных акций до 17 млн штук.

Как пишет CNBC, необходимость платить высокие налоги - одна из основных причин, почему Маск начал распродавать принадлежащие ему акции.

Вместо зарплаты и бонусов он получает опционы на акции Tesla. Срок действия опционов, полученных Маском в ​​2012 году, истекает в августе 2022 года, а чтобы их реализовать, он должен уплатить налог на прибыль.

Напоминаем:

6 ноября Маск предложил пользователям Твиттера решить, стоит ли продавать 10% своих акций Tesla, заявив, что будет действовать согласно результатам опроса.

В голосовании приняли участие более 3,5 млн пользователей, почти 58% высказались за продажу.

Рынок отреагировал на действия руководителя компании Tesla Inc. понижением цены акций компании.

Экономическая правда