Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

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Состоялся официальный анонс смартфонов серии Xiaomi 12. Она включает сразу три модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X.

Об этом сообщает itc.ua.

Все новинки получили конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 ГБ.

Базовая модель Xiaomi 12 получила 6,28-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 1500 нит, 12-битной глубиной цвета и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.

В устройстве применяется подэкранный сканер отпечатков пальцев и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus. Аппарат содержит флагманскую систему-на-чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12 оснащён тройной основной камерой. Она включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 766, дополненный оптической системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 5-мегапиксельный теле-макро модуль (эквивалент фокусного расстояния 50 мм). Фронтальная камера – 32-мегапиксельная.

Батарея ёмкостью 4500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и беспроводную реверсивную зарядку мощностью 10 Вт.

Цена Xiaomi 12 за конфигурацию памяти 8/128 ГБ составит 580 долларов, 8/256 ГБ – 628 долларов, 12/256 ГБ – 690 долларов. Новые смартфоны поступят в продажу в Китае с 31 декабря.

Модель Xiaomi 12 Pro получила 6,73-дюймовую панель AMOLED LTPO (Samsung E5) с разрешением QHD+ (3200×1440 точек) и частотой опроса сенсора 480 Гц. Прочие характеристики дисплея – как и у базовой версии Xiaomi 12.

Главный модуль камеры выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX707 и также включает OIS. Прочие модули – сверхширокоугольный и телефото – получили 50-мегапиксельные сенсоры.

Батарея в этой модели имеет ёмкость 4600 мАч, она разделена на два блока. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Прочие характеристики зарядки – как и у базовой версии.

Цена Xiaomi 12 Pro начинается с 738 долларов за конфигурацию памяти 8/128 ГБ, за версию 8/256 ГБ предстоит заплатить 785 долларов, а топовая конфигурация с 12/256 ГБ памяти стоит 848 долларов.

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Ещё одной новинкой стала "урезанная" модель Xiaomi 12X. Она получила такой же дисплей, как и у стандартной версии Xiaomi 12, но без поддержки Dolby Vision. Вместо новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 используется чип Snapdragon 870. Конфигурация памяти не изменилась по сравнению с Xiaomi 12. Батарея Xiaomi 12X сохранила ёмкость 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки, но лишилась беспроводной зарядки.

Цена Xiaomi 12X составляет 502 доллара за базовую конфигурацию с 8/128 ГБ памяти и достигает 596 долларов за версию 12/256 ГБ памяти.

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Все новые смартфоны серии Xiaomi 12 работают под управлением новой версии оболочки MIUI 13. Вводится трёхэтапный процесс проверки, который, может работать в определённых регионах. Базовый уровень подразумевает распознавание лиц, второй уровень – считывание идентификационных документов пользователя, третий уровень – так называемая "защита от электронного мошенничества".

Распознавание лица теперь подразумевает также сканирование всей верхней части туловища – от пояса и выше. Таким образом, учитывается комплекция и строение пользователя, что не позволит разблокировать смартфон человеку с похожим лицом.

Ещё одно существенное изменение в MIUI 13 – это доступность оболочки на других устройствах. Xiaomi разработала версию MIUI 13 Pad, которая предназначена для планшетов, несмотря на скромное количество моделей. Акцент здесь сделан на многозадачности, и соответствующим образом оптимизированы жесты.

Новая версия MIUI 13 будет доступна на новых смартфонах Xiaomi 12, а с января начнёт распространяться и на устройства линейки Xiaomi Mi 11. Также она появится и на телевизорах Redmi.