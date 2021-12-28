Оккупанты передают украинские порты в Крыму в "федеральную собственность" России

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Так называемый "председатель" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о передаче в федеральную собственность России Керченского и Феодосийского морских портов, которые де-юре являются государственной собственностью Украины.

Об этом Аксенов говорил во время итоговой пресс-конференции 28 декабря, информирует проект Радио Свобода Крым.Реалии.

"Мы передаем Керченский и Феодосийский порты в федеральную собственность для обеспечения загрузки, при сохранении штатной численности, трудового коллектива и так далее", – сказал Аксенов.

По его словам, грузопоток через эти порты должны увеличить.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на саммите "Крымской платформы" 23 августа заявил, что ущерб страны от российской аннексии Крыма составляет более 100 миллиардов долларов.