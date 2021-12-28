Реальная зарплата в Украине выросла на 8%

Реальная заработная плата в Украине в ноябре 2021 года возросла на 8% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников выросла в годовом измерении на 19,2%, составив 14282 грн.

В октябре 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14045 грн, сентябре – 14239 грн, августе – 13997 грн, июле – 14345 грн, июне – 14313 грн, мае – 13499 грн, апреле – 13543 грн, марте – 13612 грн, феврале – 12549 грн, январе – 12337 грн.

Наибольший рост средней заработной платы наблюдался в Сумской (на 22,1%), Киевской (на 21,2%) и Винницкой (на 21,1%) областях.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 21 144 грн, самый низкий – в Херсонской области – 11 314 грн.

Экономическая правда