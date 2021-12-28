Все разделы
Укр / Рус

УЗ предупреждает о задержке ряда поездов из-за погодных условий

Вторник, 28 декабря 2021, 09:20
 
фото: уз

В "Укрзализныци" предупреждают, что из-за погодных условий с задержкой курсируют некоторые пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

"Так, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка", - сообщили в компании.

В УЗ извиняются за вынужденную задержку и просят следить за новостями на официальных каналах связи.

Контактный центр АО "Укрзалізниця": 0 800 503 111.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця железная дорога

powered by lun.ua
Материалы по теме
"УЗ-Підтримка": украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда за "ковидную тысячу" 27 декабря 2021, 16:15
УЗ электрифицировала участок на Киевщине и запустит "электричку" на Васильков 23 декабря 2021, 15:15
Верховный Суд не признал долг УЗ перед VR Global Partners в $196 млн 22 декабря 2021, 19:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!