УЗ предупреждает о задержке ряда поездов из-за погодных условий

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В "Укрзализныци" предупреждают, что из-за погодных условий с задержкой курсируют некоторые пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

В частности, из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

"Так, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд №81 Харьков – Новоалексеевка", - сообщили в компании.

В УЗ извиняются за вынужденную задержку и просят следить за новостями на официальных каналах связи.

Контактный центр АО "Укрзалізниця": 0 800 503 111.

Экономическая правда