"УЗ-Підтримка": украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда за "ковидную тысячу"

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С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам по программе "єПідтримка" пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты у "Укрзалізниці".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.

У железнодорожного монополиста напоминают, что для получения специальной карты по программе "єПідтримка" в приложении банка или офлайн-отделении, нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія".

В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "єПідтримка", выбрав банк для выплаты.

Вырученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой "єПідтримка" равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн.

Экономическая правда