Харьков планирует закупить еще 160 турецких автобусов

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В 2022 году Харьков должен получить 160 автобусов турецкой марки Karsan в дополнение к имеющимся 150 автобусам.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Первые 150 турецких автобусов город уже закупил, и решение о приобретении второй партии на условиях лизинга было принято на минувшей сессии Харьковского городского совета.

По условиям договора лизинга, нужно будет заплатить аванс в размере 10% от стоимости одного автобуса. Процентная ставка составит до 12% годовых в гривне.

На эти цели будут израсходованы только средства городской территориальной громады и коммунального транспортного предприятия.

Будут закупаться автобусы двух типов: 8-ми и 6-метровые.

Напоминаем:

В Харькове с 1 сентября на автобусных маршрутах впервые со второй половины 1990 годов вновь стал работать коммунальный перевозчик.

На муниципальные маршруты выехали первые турецкие автобусы Karsan.