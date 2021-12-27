Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения
Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которые можно было играть во время вождения.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о функции Passenger Pay. Ранее на этой неделе регулятор США – Национальное управление дорожной безопасности – начал расследование по жалобе одного из водителей.
Проверка будет касаться около 580 тысяч электрокаров Tesla 3, X и S, выпущенных с 2017 года по настоящее время.
По данным NHTSA, игры стали доступны на некоторых автомобилях во время вождения с декабря 2020 года. До этого они работали только в режиме парковки.
Passenger Pay предупреждает, что играть можно только пассажирам и требует подтверждения перед запуском, однако, отметил регулятор, она "может отвлечь водителя и увеличить риск аварии".
Tesla не ответила на запрос о комментарии относительно ограничения доступа к функции.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua