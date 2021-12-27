Все разделы
Укр / Рус

Tesla заблокирует доступ к видеоиграм во время движения

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:20
 
foxbusiness

Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, в которые можно было играть во время вождения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о функции Passenger Pay. Ранее на этой неделе регулятор США – Национальное управление дорожной безопасности – начал расследование по жалобе одного из водителей. 

Проверка будет касаться около 580 тысяч электрокаров Tesla 3, X и S, выпущенных с 2017 года по настоящее время.

По данным NHTSA, игры стали доступны на некоторых автомобилях во время вождения с декабря 2020 года. До этого они работали только в режиме парковки. 

Passenger Pay предупреждает, что играть можно только пассажирам и требует подтверждения перед запуском, однако, отметил регулятор, она "может отвлечь водителя и увеличить риск аварии".

Tesla не ответила на запрос о комментарии относительно ограничения доступа к функции. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Tesla

powered by lun.ua
Материалы по теме
Маск продал своих акций у Tesla на 15 млрд долларов 23 декабря 2021, 11:37
Маск продал 10% своего пакета акций Tesla 22 декабря 2021, 14:45
Маск продал акций Tesla еще на 960 миллионов долларов 10 декабря 2021, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!