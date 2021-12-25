НБУ изменил положение о вознаграждении руководителей банков

Национальный банк внес изменения в постановление, которым установлены требования по вознаграждению членов правления и наблюдательного совета банков.

Об этом идет речь на сайте регулятора, сообщается в публикации Soe Weekly.

Теперь определены принципы формирования политики вознаграждения банка как внутреннего документа банка. Предусмотрено, что политика вознаграждения должна определять практику применения фиксированной и переменной части вознаграждения, а также выплаты в случае увольнения.

Органом банка, ответственным за утверждение и пересмотр политики вознаграждения, а также контроль за его реализацией, является набсовет банка.

Также расширен круг лиц, которые должны подпадать под действие соответствующего постановления. Кроме членов наблюдательного совета и правления банка, НБУ распространил действие постановления также на "влиятельных лиц", не являющихся членами органов управления банка, таких как: