В БЭБ планируют создать тренинговый центр: детали

Вадим Мельник фото: дмитрия ларина

В Бюро экономической безопасности планируют создать тренинговый центр, чтобы учить сотрудников, как противодействовать неналоговым преступлениям.

Об этом в интервью ЭП заявил глава БЭБ Вадим Мельник.

"Сотрудники БЭБ способны расследовать эти дела. Во-первых, у них есть желание учиться и обмениваться опытом. Во-вторых, мы понимаем, что все схемы постоянно меняются, обновляются.

И мы сейчас уже говорим о создании так называемого тренингового центра. Он не предусмотрен законодательством о Бюро экономической безопасности, но мы уже прорабатываем концепцию и проводим переговоры, на какой базе эти тренинги можно проводить.

Основой для обучения станет углубленная и подробная экспертиза конкретных кейсов экономических преступлений, которые будут пошагово разбираться и анализироваться в реальном времени", - сказал Мельник в ответ на вопрос, компетентны ли аналитики и детективы расследовать дела, связанные, например, с фондовым рынком.

"По компетенциям. На сегодняшний день мы имеем 22 статьи подследственные БЭБ – это больше, чем было в налоговой милиции.

Фондовый рынок, к примеру. Буквально вчера вечером я проводил совещание по наработкам аналитиков на фондовом рынке. Мне доложили, что уже сегодня в работе более 100 установленных фактов так называемых скам-проектов (мошеннических проектов, прекративших обязательные выплаты – ЭП) – это использование мусорных акций", - добавил он.

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Экономическая правда