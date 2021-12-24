Глава БЭБ: Большинство аналитиков и детективов бюро – экс-налоговые милиционеры

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В БЭБ уже набрали более 30% сотрудников от численности центрального аппарата, из них 18-19% – бывшие сотрудники ГФС.

Об этом в интервью ЭП рассказал глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

"БЭБ уже работает благодаря тому, что нам удалось набрать более 30% сотрудников от численности центрального аппарата, который составляет 700 человек. Конкурсные процедуры продолжатся после Нового года"

Сейчас есть 18-19% бывших работников ГФС от численности центрального аппарата. Все они детективы и аналитики", - сказал Мельник.

"Законом о БЭБ никаких ограничений по количеству бывших налоговых милиционеров в структуре не установлено. Так что это исключительно компетенция конкурсной комиссии в определении победителей. Конкурсная комиссия предложила – я назначил.

30% – это моя оценка. Учитывая мой опыт работы и понимая людей, знаю, что есть люди, которым пора на пенсию, а есть люди, которые хотят работать, потому что большая зарплата. Есть люди, не готовые воспринимать новую модель. Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших сотрудников ГФС достойны работать в БЭБ", - добавил он.

"В начале года я планирую объявить конкурс на руководителей территориальных управлений. Далее, согласно закону, именно руководители проводят свою кадровую политику. Они, как и я, объявляют конкурсы на должности в свои территориальные управления и проводят их.

С одной стороны, это очень хорошая ситуация, чтоб сразу запустить все процессы. Мы до конца первого квартала хотим параллельно набрать почти 30% всех работников по Украине (всего 4000 человек – ЭП). Это возможно, но зависит от работы конкурсных комиссий и на это мы не можем влиять.

Региональные конкурсные комиссии состоят из работников территориальных подразделений. На первом этапе, когда этих работников еще не будет, будут привлекаться представители органов власти, например территориальных подразделений Минюста, облгосадминистрации и т.д.", - сказал также глава БЭБ.

Также Мельник рассказал о портрете работника БЭБ.

"Среди тех, кто уже работает на должностях детективов и аналитиков, есть бывшие работники Службы безопасности Украины, Национальной полиции. Есть и гражданские лица, которые заявлялись на конкурсы на административные должности: работники других министерств и ведомств. Основная мотивация - это хороший уровень зарплаты.

Мы сегодня усовершенствовали тестовые задания для аттестованных работников. Там будут знания общего законодательства, проверка специальных знаний, специального законодательства, психологическое тестирование, полиграф. Во время тестов мы будем выявлять и мотивацию", - резюмировал он.

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Экономическая правда