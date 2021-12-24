Мельник рассказал, для чего БЭБ вооруженые подразделения "физической защиты"

Вадим Мельник фото: эп

"Маски-щоу" - это так называемые подразделения физической защиты: в БЭБ они будут существовать, но это подразделения, обеспечивающие безопасность работы сотрудиков Бюро экономической безопасности.

Об этом в интервью ЭП заявил глава БЭБ Вадим Мельник.

"Маски-шоу" – это так называемые подразделения физической защиты. Будут ли они существовать в БЭБ? Да, будут, но это подразделения, которые обеспечат безопасность работы сотрудников Бюро экономической безопасности.

Где гарантия, что на детектива не будет совершено нападение во время обыска? Нет такой гарантии. Поэтому работники, обеспечивающие безопасность детективов БЭБ, будут присутствовать", - сказал Мельник.

"Есть норма УПК, которая четко прописывает: если нет никаких оснований полагать, что есть угроза нападения или препятствия, то детектив должен просто зачитать определение суда о проведении обыска, задать вопрос, предложить выдать указанные в определении суда вещи.

Если бизнес не выполняет определение суда добровольно – не вопрос. Мы выполним ее принудительно, корректно производим следственные действия с белым бизнесом", - добавил он.

"Однако даже после следственных действий белый бизнес должен продолжать работать. Мы подходим к изъятию документов или компьютерной технике иначе. Мы сейчас нарабатываем алгоритмы извлечения копий документов.

Поскольку аналитики имеют доступ ко многим базам данных, то будем брать то, чего нет в этих базах, чтобы предприятие не остановилось. Будем изымать не компьютерную технику, а будем пытаться снимать с нее информацию", - резюмировал глава БЭБ.

На вопрос, смогут ли работники БЭБ прийти с обысками на предприятие врасплох, Мельник ответил:

"Когда есть риск, что доказательства будут скрыты или уничтожены, но это уже не совсем белый бизнес. Одно дело, когда ты схему не создавал, но начал ее использовать. Ты просто не выживаешь на рынке, потому что остальные компании в этом сегменте используют эту схему.

В этой связи особенность преодоления прежде всего криминального системного проявления, где организована преступная группировка. В этом случае мы одним ударом ставим всех выгодополучателей в равные условия, все они перестают пользоваться схемой".

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Экономическая правда