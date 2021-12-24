Один из крупнейших производителей стройматериалов планирует втрое увеличить инвестиции

Ковальская

В 2022 году промышленно-строительная группа "Ковальская" планирует инвестировать 2,4 миллиарда гривень в развитие промышленных активов, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Ковальской".

Наибольшим объектом развития станет промышленный кластер в Львовской области. В производство на Львовщине в следующем году "Ковальская" инвестирует 1,2 млрд гривен. В проекте – строительство завода сухих строительных смесей и завод по производству газобетона.

Среди других направлений общей инвестиционной программы: приобретение и замена автотранспорта и производственной техники, увеличение производственных мощностей текущих активов, инвестиции в устойчивое развитие и инфраструктуру.

В ноябре компания инвестировала 200 млн. грн в строительство печей для обжига извести.

Напоминаем:

"Ковальская" объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства строительных материалов и девелопмента.

Предприятия компании работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников – более 5 тысяч.

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Экономическая правда