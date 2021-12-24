Один из крупнейших производителей стройматериалов планирует втрое увеличить инвестиции
В 2022 году промышленно-строительная группа "Ковальская" планирует инвестировать 2,4 миллиарда гривень в развитие промышленных активов, что в 2,7 раза выше аналогичного показателя 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе "Ковальской".
Наибольшим объектом развития станет промышленный кластер в Львовской области. В производство на Львовщине в следующем году "Ковальская" инвестирует 1,2 млрд гривен. В проекте – строительство завода сухих строительных смесей и завод по производству газобетона.
Среди других направлений общей инвестиционной программы: приобретение и замена автотранспорта и производственной техники, увеличение производственных мощностей текущих активов, инвестиции в устойчивое развитие и инфраструктуру.
В ноябре компания инвестировала 200 млн. грн в строительство печей для обжига извести.
Напоминаем:
"Ковальская" объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства строительных материалов и девелопмента.
Предприятия компании работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников – более 5 тысяч.
Рекомендуем почитать: Сергей Пилипенко, "Ковальская": Для некоторых застройщиков кризис 2020 года – это начало конца
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua