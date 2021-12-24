В РФ озвучили, когда могут начать переговоры о дальнейшем транзите газа через Украину

В Москве заявили, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда она будет знать, "кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях".

Источник: директор второго департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Алексей Полищук в "РИА Новости"

Детали: Полищук заявил, что "переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда есть четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в таком случае вторична".

Полищук утверждает, что вопрос транзита газа через Украину носит исключительно коммерческий характер и что Киев носит "политические цели", когда задает вопрос о продлении договора до его срока его окончания.

Напомним:

30 декабря 2019 года Нафтогаз и Газпром заключили контракт по транзиту газа.

Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год – 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года – 40 млрд.

29 ноября 2021 года глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Украинская правда