Возле Хмельницкой АЭС незаконно добывали песок – ГБР
В Государственном бюро расследований проводят следственные действия в отношении предпринимателей, незаконно добывавших песок вблизи Хмельницкой атомной электростанции.
Источник: пресс-служба ГБР
Детали: По оценкам ГБР, незаконная добыча песка могла привести к чрезвычайным ситуациям радиоактивного характера.
По версии следствия, чиновники двух частных компаний, привлеченных к строительству на АЭС, с 2018 по 2021 год незаконно добывали песок на территории объекта. В ГБР утверждают, что их действия прикрывали правоохранители Хмельницкого.
Месторождение находится в санитарно-защитной и охранной зонах водоема-охладителя АЭС.
Следователи ГБР провели 22 декабря обыски на месторождении, изъяв записи с данными "черной бухгалтерии", проектную документацию по освоению месторождения и ряд других документов.
По оценке правоохранителей, возможный ущерб для государства от незаконного пользования недрами составляет около 78 миллионов гривен.
Дело классифицируют предварительно по четырем уголовным статьям: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, злоупотребление полномочиями, предоставление неправомерной выгоды, незаконную добычу полезных ископаемых. Максимальный срок наказания, предусмотренный законодательством, составляет 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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