Половина тендеров на Prozorro по объему приходится на строительство и ремонт

По результатам проведенных тендеров в электронной системе публичных закупок Prozorro в 2021 году государство подписало контракты на 790 миллиардов гривень, из которых 416 миллиардов – в сфере строительства и ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Prozorro.

Из общих 416 миллиардов на 270 миллиардов были подписаны договоры на строительство и ремонт дорог всех типов.

Также в госпредприятии Прозорро заявляют, что благодаря электронным торгам в 2021 году государству удалось сэкономить 45 млрд грн.

"Это средства, которые Украина смогла сэкономить благодаря прозрачным аукционам и бизнесу, снижающему цены на торгах, и потенциально направить на новые нужды. 45 млрд грн – это эквивалент покупки 115 новых электропоездов для Укрзализныци, или же построения 150 школ с нуля", – заявил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Среди самых больших новшеств в Prozorro называют запуск обязательного онлайн-тестирования уполномоченных лиц. Уже с 1 января 2022 года в Украине будут ликвидированы тендерные комитеты, а организовывать закупки смогут только уполномоченные лица, которые подтвердят свой уровень знаний законодательства. На сегодняшний день более 25 тысяч покупателей прошли онлайн-тестирование.

Экономическая правда