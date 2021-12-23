Все разделы
Укр / Рус

Ryanair отменяет 17 рейсов из Украины в январе

Четверг, 23 декабря 2021, 14:23
 
unsplash

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о временном прекращении некоторых рейсов из Украины в январе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, с 10 по 31 января отменяются 11 рейсов. Из них:

Два рейса из Киева: в Быдгощ и Мальту;

Шесть рейсов из Львова: в Бари, Палермо, Пизу, Турин, Манчестер и Братиславу;

Три рейса из Одессы: в Катовице, Болонью и Барселону.

Кроме того, с 6 по 31 января отменяются 6 рейсов из Харькова в Вильнюс, Варшаву, Краков, Познань, Будапешт и Милан.

Напоминаем:

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в летней навигации 2022 года анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольма и на греческий остров Керкира (Корфу).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиаперевозки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Национальный авиаперевозчик планирует приобрести пять самолетов "Антонова" 14 декабря 2021, 17:42
В ЕС авиаперевозки упали на 73%, больше всего пострадали Словения, Словакия и Хорватия 7 декабря 2021, 13:20
Ryanair запустит два новых рейса из Киева 3 декабря 2021, 18:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!