Ryanair отменяет 17 рейсов из Украины в январе
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о временном прекращении некоторых рейсов из Украины в январе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Так, с 10 по 31 января отменяются 11 рейсов. Из них:
Два рейса из Киева: в Быдгощ и Мальту;
Шесть рейсов из Львова: в Бари, Палермо, Пизу, Турин, Манчестер и Братиславу;
Три рейса из Одессы: в Катовице, Болонью и Барселону.
Кроме того, с 6 по 31 января отменяются 6 рейсов из Харькова в Вильнюс, Варшаву, Краков, Познань, Будапешт и Милан.
Напоминаем:
Крупнейший лоукостер Европы Ryanair в летней навигации 2022 года анонсировал запуск двух новых маршрутов из киевского аэропорта Борисполь в столицу Швеции Стокгольма и на греческий остров Керкира (Корфу).
Экономическая правда
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