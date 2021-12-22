Шри-Ланка выплатит чаем $250 миллионов долга перед Ираном

Шри-Ланка планирует выплачивать чаем долг перед Ираном в 251 млн долларов за поставки нефти.

Об этом заявил министр плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана в комментарии Reuters.

По словам министра, страна будет экспортировать чай стоимостью 5 млн долларов ежемесячно, пока не погасит четырехлетний долг перед Ираном за поставленную нефть.

В следующем году Шри-Ланка должна осуществить 4,5 млрд долларов выплат по долгу, первая из которых – выплата 500 млн долларов за евробондами в январе.

В то же время, международные резервы страны сократились до 1,6 млрд долларов в конце ноября. И хотя центробанк Шри-Ланки говорит о том, что страна спокойно осуществит все погашения, кредитное агентство Fitch Ratings ухудшило ее рейтинг в "CC" с "CCC". Это означает повышенный риск дефолта в следующем году.

Ежегодно Шри-Ланка производит около 340 миллионов килограммов чая. В прошлом году страна экспортировала 265,5 млн. кг чая, что принесло ей 1,24 миллиарда долларов.

Экономическая правда





